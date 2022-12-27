Син Шевченка гратиме у колишній команді Реброва

Крістіан став гравцем "Тоттенхема"

Нещодавно 15-річний українець Іван Струк підписав контракт із "Челсі". Кажуть, на перегляді Струк обійшов сина Андрія Шевченка. Але й Крістіан Шевченко без клубу не залишився

Як розповів журналіст Ігор Циганик, Шевченко-молодший тренуватиметься в академії лондонського "Тоттенхема".

"Наскільки я розумію, Крістіан перейшов до "Тоттенхема". У "Тоттенхемі" він, до речі, працює з Яя Туре", — сказав журналіст в ефірі авторської програми "Циганік Live".

Нагадаємо, Яя Туре відомий в Україні своїми виступами за донецький "Металург", кольори якого захищав з 2004 до 2005 року.

За "Тоттенхем" з 2000 до 2004 року грав Сергій Ребров. А Шевченко виступав за інший лондонський клуб — "Челсі".

Раніше була інформація, що Сергій Ребров може очолити збірну України. Якщо до березня Ребров залишить "Аль-Айн", то негайно розпочне виконання обов’язків у національній команді. Ми повідомляли, що фанати "Аль-Айна" вимагають відставки Реброва.