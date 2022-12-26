Петраков піде: названо нового головного тренера збірної України

Схоже, дні Олександра Петракова в збірній України підходять до кінця

Збірна України з футболу, яка не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2022 у Катарі, наступного разу збереться вже з новим тренерським штабом та новим головним тренером.

Про рокірування на тренерському містку головної команди країни повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. За інформацією інсайдера, тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров готовий розірвати контракт із клубом, щоб замінити Олександра Петракова на посаді головного тренера "Жовто-синіх".

Якщо до березня Ребров залишить "Аль-Айн", то негайно розпочне виконання обов’язків у національній команді. Повідомляється, що Сергій до дрібниць уже проговорив свій контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ). Якщо Реброву доведеться затриматися в ОАЕ до червня, збір збірної України проведе його тренерський штаб.

Таким чином, "місію Петракова у національній команді завершено", адже УАФ навіть не думає продовжувати контракт із фахівцем. До слова, Олександр не хоче повертатися до молодіжного футболу та підшукує варіант із роботою з дорослою командою.

"Александр Васильович — дякую! За божевілля наших емоцій. І що надіями зіграти на Мундіалі ми жили до останнього ", — написав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вже опублікував календар відбірного турніру Євро-2024. Україна стартує матчем проти Англії. До речі, жереб був жорстокий для "Жовто-синіх".