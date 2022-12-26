Петраков уйдет: назван новый главный тренер сборной Украины

Похоже, дни Александра Петракова в сборной Украины сочтены

Сборная Украины по футболу, которая не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре, в следующий раз соберется уже с новым тренерским штабом и новым главным тренером.

О рокировке на тренерском мостике главной команды страны сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По информации инсайдера, тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров готов расторгнуть контракт с клубом, чтобы заменить Александра Петракова на посту главного тренера "Желто-синих".

Если до марта Ребров покинет "Аль-Айн", то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Сообщается, что Сергей до мелочей уже проговорил свой контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Если Реброву придется задержаться в ОАЭ до июня, то сбор сборной Украины проведет его тренерский штаб.

Таким образом, "миссия Петракова в национальной команде завершена", ведь УАФ даже не думает продлевать контракт со специалистом. К слову, Александр не хочет возвращаться в молодежный футбол и подыскивает вариант с работой со взрослой командой.

"Александр Васильевич — спасибо! За безумие наших эмоций. И что надеждами сыграть на Мундиале мы жили до последнего", — написал Бурбас.

Ранее сообщалось, что УЕФА уже опубликовал календарь отборочного турнира Евро-2024. Украина стартует матчем против Англии. К слову, жребий был жесток для "Желто-синих".