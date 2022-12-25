Просто забирайся! Ребров розлютив арабських фанатів
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Клуб українця застряг у середині турнірної таблиці
В ОАЕ зчинилася нова хвиля фанатського гніву. Вболівальники знову вимагають звільнення головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва. Вперше тему відставки українця було порушено ще у жовтні.
У матчі 12-го туру чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" зіграв унічию з "Аль-Васл" (1:1). Клуб займає сьому позицію у турнірній таблиці.
Як повідомляє FanDay, третя нічия поспіль примусила фанатів у соціальних мережах говорити про відставку головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва.
- Am10_sport: "Я готовий купити Реброву квиток на найближчий літак".
- S.s6.a: "Ти втомив нас. Ми хочемо бачити перемоги, а не нічиї".
- Wrifce: "Незалежно від суддівства, причина програшу лежить на Реброві, Ярмоленку, Рахімі. Саме вони – причина падіння рівня команди. Сподіваюся, скоро побачити інших людей в "Аль-Айні" замість них".
- 6r8a: "Нехай Аллах забере від нас цього тренера в іншу команду".
- Fn_q: "Чувак, просто забирайся".
В Еміратах Ребров працює з 2021 року, з "Аль-Айном" виграв чемпіонат ОАЕ та Кубок ліги. А нещодавно Ребров купив авто для ЗСУ.