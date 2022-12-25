Просто забирайся! Ребров розлютив арабських фанатів

Клуб українця застряг у середині турнірної таблиці

В ОАЕ зчинилася нова хвиля фанатського гніву. Вболівальники знову вимагають звільнення головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва. Вперше тему відставки українця було порушено ще у жовтні.

У матчі 12-го туру чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" зіграв унічию з "Аль-Васл" (1:1). Клуб займає сьому позицію у турнірній таблиці.

Як повідомляє FanDay, третя нічия поспіль примусила фанатів у соціальних мережах говорити про відставку головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва.

Am10_sport: "Я готовий купити Реброву квиток на найближчий літак".

"Я готовий купити Реброву квиток на найближчий літак". S.s6.a: "Ти втомив нас. Ми хочемо бачити перемоги, а не нічиї".

"Ти втомив нас. Ми хочемо бачити перемоги, а не нічиї". Wrifce: "Незалежно від суддівства, причина програшу лежить на Реброві, Ярмоленку, Рахімі. Саме вони – причина падіння рівня команди. Сподіваюся, скоро побачити інших людей в "Аль-Айні" замість них".

"Незалежно від суддівства, причина програшу лежить на Реброві, Ярмоленку, Рахімі. Саме вони – причина падіння рівня команди. Сподіваюся, скоро побачити інших людей в "Аль-Айні" замість них". 6r8a: "Нехай Аллах забере від нас цього тренера в іншу команду".

"Нехай Аллах забере від нас цього тренера в іншу команду". Fn_q: "Чувак, просто забирайся".

В Еміратах Ребров працює з 2021 року, з "Аль-Айном" виграв чемпіонат ОАЕ та Кубок ліги. А нещодавно Ребров купив авто для ЗСУ.