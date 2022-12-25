Просто убирайся! Ребров взбесил арабских фанатов

Клуб украинца застрял в середине турнирной таблицы

В ОАЭ поднялась новая волна фанатского гнева. Болельщики снова требуют увольнения главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва. Впервые тема отставки украинца была поднята еще в октябре.

В матче 12-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" сыграл вничью с "Аль-Васл" (1:1). Клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Как сообщает FanDay, третья ничья подряд в заставила фанатов в социальных сетях говорить об отставке главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва.

Am10_sport: "Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет".

"Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет". S.s6.a: "Ты утомил нас. Мы хотим видеть победы, а не ничьи".

"Ты утомил нас. Мы хотим видеть победы, а не ничьи". Wrifce: "Независимо от судейства, причина проигрыша лежит на Реброве, Ярмоленко, Рахими. Именно они – причина падения уровня команды. Надеюсь, скоро увидеть других людей в "Аль-Айне" вместо них".

"Независимо от судейства, причина проигрыша лежит на Реброве, Ярмоленко, Рахими. Именно они – причина падения уровня команды. Надеюсь, скоро увидеть других людей в "Аль-Айне" вместо них". 6r8a: "Пусть Аллах заберет от нас этого тренера в другую команду".

"Пусть Аллах заберет от нас этого тренера в другую команду". Fn_q: "Чувак, просто убирайся".

В Эмиратах Ребров работает с 2021 года, с "Аль-Айном" о выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги. А недавно Ребров купил авто для ВСУ.