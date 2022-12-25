Укр

Просто убирайся! Ребров взбесил арабских фанатов

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Фанаты уже забыли победы Реброва Новость обновлена 25 декабря 2022, 11:24
Фанаты уже забыли победы Реброва. Фото twitter.com/alainfcae_en

Клуб украинца застрял в середине турнирной таблицы

В ОАЭ поднялась новая волна фанатского гнева. Болельщики снова требуют увольнения главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва. Впервые тема отставки украинца была поднята еще в октябре.

В матче 12-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" сыграл вничью с "Аль-Васл" (1:1). Клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Как сообщает FanDay, третья ничья подряд в заставила фанатов в социальных сетях говорить об отставке главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва.

  • Am10_sport: "Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет".
  • S.s6.a: "Ты утомил нас. Мы хотим видеть победы, а не ничьи".
  • Wrifce: "Независимо от судейства, причина проигрыша лежит на Реброве, Ярмоленко, Рахими. Именно они – причина падения уровня команды. Надеюсь, скоро увидеть других людей в "Аль-Айне" вместо них".
  • 6r8a: "Пусть Аллах заберет от нас этого тренера в другую команду".
  • Fn_q: "Чувак, просто убирайся".

В Эмиратах Ребров работает с 2021 года, с "Аль-Айном" о выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги. А недавно Ребров купил авто для ВСУ.

Теги:
#Футбол #Тренер #Сергей Ребров #ФК Аль-Айн ОАЭ