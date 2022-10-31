Шейхи выгнали Реброва? В ОАЭ заговорили об отставке украинского тренера

"Аль-Айн" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице

В чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" потерпел очередное поражение. Клуб Сергея Реброва уступил на выезде "Шабаб Аль-Ахли" (1:2). После этого в соцсетях стали писать об увольнении украинского специалиста. Недавно Ребров купил авто для ВСУ.

Прояснил ситуацию член совета директоров "Аль-Айна" Маджид Аль Овайс.

"Информация об увольнении тренера команды Сергея Реброва неверна. "Аль-Айн" способен исправить турнирное положение. Мы уверены в персонале и игроках и способны выйти из сложившейся ситуации", – приводит слова Аль Овайса FanDay.

На данный момент "Аль-Айн" уже потерпел три поражения и занимает восьмое место в таблице чемпионата ОАЭ.

В Эмиратах Ребров работает с 2021 года, с "Аль-Айном" о выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.