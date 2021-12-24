Укр

Ребров стал рекордсменом чемпионата ОАЭ

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сергей Ребров Новость обновлена 24 декабря 2021, 13:37
Сергей Ребров

Украинцу нет равных пока.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в четвертый раз кряду признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает твиттер клуба.

Данное достижение стало историческим, потому что ранее ни одному специалисту не удавалось четыре раза подряд в дебютном сезоне достигать подобных высот.

Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" летом этого года. В текущем турнире клуб украинца находится на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на четыре очка.

Как ранее сообщал "Телеграф", Сергей Ребров честно признался, почему ему пришлось покинуть венгерский "Ференцварош", где он трудился ранее. Также легенда украинского футбола сообщил, что предложение возглавить национальную команду ему действительно поступало, однако пришлось отказаться из-за нежелания клуба его отпускать посреди сезона.

На данный момент сборную Украины возглавляет Александр Петраков, и вместе с желто-синими сумел пробиться в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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#Сборная Украины #Сергей Ребров
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