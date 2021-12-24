Ребров откровенно рассказал об уходе из "Ференцвароша" и возможной работе в сборной
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Тренер на данный момент ни о чем не жалеет.
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" вспомнил об уходе из венгерского "Ференцвароша" и предложении возглавить сборную Украины.
"Я никогда не желаю о том, что случилось. Я и представлял, что может возникнуть подобная ситуация. Мы люди подневольные. Я готов был продолжать работу, но такое решение было принято руководством. Я не принимал никакого решения, был готов доработать контракт до конца. В работе тренера ты не знаешь никогда, что будет дальше.
Я всегда с радостью буду работать в сборной Украины, это престижно работать с национальной командой. Но я никогда никого не подсиживал, нужно находиться в движении. "Аль-Айн" был готов меня ждать до конца, и это хорошо. Я видел перспективу в данном проекте. Выходили на меня из УАФ, но решить ситуацию было непросто. Надо было решить условия с клубом, а это в тот момент было нереально. "Аль-Айн" не захотел меня не отпускать, и я понимаю позицию руководства", — заявил Ребров.
Ранее в СМИ была информация, что после ухода Андрея Шевченко именно Сергей Ребров был одним из главных претендентов на кресло главного тренера сборной Украины.
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