Ребров прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборной Украины

Новоиспеченный главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что он должен сменить на посту наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Ребров признался, что мечтает когда-нибудь возглавить "Сине-желтых", однако специально "подсиживать" своего друга не собирается. Сергей поведал, что сосредоточится на клубной работе.

"Андрей Шевченко - один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я так поступил и вонзил ему нож в спину?! Как я могу рассматриваться на его место, пока он там работает? В Венгрии я никогда ни с кем не разговаривал о том, что когда-нибудь возглавлю сборную Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду своей страны? Покажите мне такого тренера!" - цитирует Реброва nemzetisport.

"Телеграф" напоминает, что Ребров покинул венгерский "Ференцварош" из-за разногласий с руководством команды.

Ранее сообщалось, что Ребров сменит Шевченко у руля национальной команды, когда "Шева" уйдет из сборной в клубный футбол.