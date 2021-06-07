Ребров официально возглавил азиатский клуб: сколько будет получать специалист

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Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Todomercadoweb

Украинский футбольный тренер Сергей Ребров после разногласий в "Ференцвароше" таки покинул венгерскую команду, а спустя несколько дней нашел новое место работы. Пресс-служба ФК "Аль-Айн" из ОАЭ сообщила о назначении украинца на пост главного тренера команды.

По информации издания index, Ребров будет получать в "Аль-Айне" порядка четырех миллионов евро в год. Пока неизвестно, на какой срок украинец пришел в ближневосточную команду. 

На посту главного тренера "Аль-Айна" Реборов заменил португальца Педру Эмануэла. В последнем сезоне "Аль-Айн" занял лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. При этом команда является рекордсменом на внутренней арене, выиграв в общей сложности 13 титулов.

Ранее сообщалось, что Ребров должен был поменять Андрея Шевченко в сборной Украины, однако переход "Шевы" в "Милан" пока откладывается, поэтому обладатель "Золотого мяча" еще поработает с национальной командой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ОАЭ, Футбол, Сергей Ребров, ФК Аль Айн.
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