Ребров пролил свет на свое будущее

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал слухи о своем уходе из венгерского клуба.

Ребров поведал, что у него с венгерской командой есть действующий контракт еще на один год, а потому речи о его уходе из команды пока нет. Однако слухи о конфликте между тренером и руководством "Ференцвароша" не беспочвенны. Украинский специалист внимательно следил за ситуацией, которая возникла после заявления президента команды Габора Кубатова, и долгое время сохранял молчание. Глава чемпионов Венгрии сообщил, что Ребров еще в феврале принял решение покинуть команду. Сергей рассказал, что у него возник конфликт с боссом из-за трансферной политики клуба. Ребров договорился о том, что без его ведома "Ференцварош" не будет покупать игроков, однако тут же команда подписала новичка, что не на шутку разозлило тренера.

"Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось", - цитирует Реброва zbirna.

Кроме того Сергей поведал, что на все предложения других команд отвечает одно: "У меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим". Также специалист сообщил, что "Ференцварош" выходит из отпуска 8 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реброву предложили фантастический гонорар за работу в ОАЭ.