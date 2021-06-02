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Ребров пролил свет на свое будущее

Ребров пролил свет на свое будущее
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Walid_Elmechri

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал слухи о своем уходе из венгерского клуба.

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Ребров поведал, что у него с венгерской командой есть действующий контракт еще на один год, а потому речи о его уходе из команды пока нет. Однако слухи о конфликте между тренером и руководством "Ференцвароша" не беспочвенны. Украинский специалист внимательно следил за ситуацией, которая возникла после заявления президента команды Габора Кубатова, и долгое время сохранял молчание. Глава чемпионов Венгрии сообщил, что Ребров еще в феврале принял решение покинуть команду. Сергей рассказал, что у него возник конфликт с боссом из-за трансферной политики клуба. Ребров договорился о том, что без его ведома "Ференцварош" не будет покупать игроков, однако тут же команда подписала новичка, что не на шутку разозлило тренера.

"Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось", - цитирует Реброва zbirna.

Кроме того Сергей поведал, что на все предложения других команд отвечает одно: "У меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим". Также специалист сообщил, что "Ференцварош" выходит из отпуска 8 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реброву предложили фантастический гонорар за работу в ОАЭ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.
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