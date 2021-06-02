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Стало известно, какую команду возглавит Ребров

Стало известно, какую команду возглавит Ребров
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter bbosports

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров покинет команду в ближайшее время. Кроме того, украинский специалист уже определился со следующим местом работы. Об этом сообщает magyarnemzet.

Ребров может возглавить свой бывший клуб

По информации источника, Ребров не торопится объявлять свое новое место работы, ведь украинец возглавит команду из ОАЭ, а там чемпионат стартует только осенью. Сообщается, что местный "Аль-Айн" подпишет контракт с Ребровым. Отмечается, что зарплата специалиста в Эмиратах будет составлять 4 млн евро в год. Издание отмечает, что после работы в ОАЭ Ребров вернется в Киев, чтобы возглавить "Динамо" (Киев).

Ранее сообщалось, что Ребров должен был поменять Андрея Шевченко в сборной Украины, а "Шева", в свою очередь, хотел стать наставником "Милана". Однако главный тренер "Россонери" Стефано Пиоли показал отличные результаты и останется в команде. Таким образом, Шевченко продолжит работать в стане "Желто-синих", а Ребров еще поработает на клубном уровне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ОАЭ, Футбол, Сергей Ребров, ФК Аль Айн.
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