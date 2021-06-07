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"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)

"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал свои бомбардирские умения на тренировке национальной команды.

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44-летний специалист принял участие в тренировке команды 3 на 3. Для начала "Шева" в касание отдал голевую передачу на Сергея Сидорчука, а затем Андрей Николаевич оформил гол, забив Андрею Пятову не глядя. При этом Шевченко крикнул: "Наказал".

Видео ассиста и гола Шевченко доступно на Youtube-канале vZbirna:

Отметим, недавно "Шева" забил гол между ног еще одному вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткая шутка Романа Яремчука попала на видео.

"Телеграф" напоминает, что накануне матча с Кипром была представлена форма сборной Украины с Крымом и Донбассом. В России призвали запретить форму "Желто-синих", однако нарвались на жесткий ответ от УЕФА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,397

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов.
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