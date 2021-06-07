"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал свои бомбардирские умения на тренировке национальной команды.
44-летний специалист принял участие в тренировке команды 3 на 3. Для начала "Шева" в касание отдал голевую передачу на Сергея Сидорчука, а затем Андрей Николаевич оформил гол, забив Андрею Пятову не глядя. При этом Шевченко крикнул: "Наказал".
Видео ассиста и гола Шевченко доступно на Youtube-канале vZbirna:
Отметим, недавно "Шева" забил гол между ног еще одному вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину.
Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткая шутка Романа Яремчука попала на видео.
"Телеграф" напоминает, что накануне матча с Кипром была представлена форма сборной Украины с Крымом и Донбассом. В России призвали запретить форму "Желто-синих", однако нарвались на жесткий ответ от УЕФА.