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Леоненко удивил своей позицией по новой форме сборной Украины

Леоненко удивил своей позицией по новой форме сборной Украины
13:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

В понедельник, 7 июня, стало известно, что УЕФА одобрил новую форму сборной Украины, на которой нанесено очертание всей территории страны, включая Крым и Донбасс. Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в комментарии российской прессе заявил, что данную ситуацию устроили "уродливые политики" и их надо "бить палками".

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"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", - цитирует Леоненко издание СЭ.

Отметим, Леоненко родился в Тюмени и более 20 лет проживал в России.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины не на шутку взбудоражила представителей РФ. В России даже призвали запретить экипировку "сине-желтых".

Ранее Мирон Маркевич резко ответил россиянам по поводу новой формы сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Виктор Леоненко.
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