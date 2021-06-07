Леоненко удивил своей позицией по новой форме сборной Украины

В понедельник, 7 июня, стало известно, что УЕФА одобрил новую форму сборной Украины, на которой нанесено очертание всей территории страны, включая Крым и Донбасс. Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в комментарии российской прессе заявил, что данную ситуацию устроили "уродливые политики" и их надо "бить палками".

"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", - цитирует Леоненко издание СЭ.

Отметим, Леоненко родился в Тюмени и более 20 лет проживал в России.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины не на шутку взбудоражила представителей РФ. В России даже призвали запретить экипировку "сине-желтых".

Ранее Мирон Маркевич резко ответил россиянам по поводу новой формы сборной Украины.