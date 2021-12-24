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Ребров відверто розповів про звільнення з "Ференцвароша" та можливу роботу у збірній

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Сергій Ребров Новина оновлена 24 грудня 2021, 12:37
Сергій Ребров

Тренер зараз ні про що не шкодує.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров в інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир" згадав про звільнення з угорського "Ференцвароша" та пропозицію очолити збірну України.

"Я ніколи не бажаю про те, що трапилося. Я і уявляв, що може виникнути подібна ситуація. Ми люди підневільні. Я готовий був продовжувати роботу, але таке рішення було прийнято керівництвом. Я не приймав жодного рішення, був готовий допрацювати контракт до кінця У роботі тренера ти не знаєш ніколи, що буде далі.

Я завжди з радістю працюватиму у збірній України, це престижно працюватиму з національною командою. Але я ніколи нікого не підсиджував, треба перебувати у русі. "Аль-Айн" був готовий чекати мене до кінця, і це добре. Я бачив перспективу у цьому проекті. Виходили на мене з УАФ, але вирішити ситуацію було непросто. Потрібно було вирішити умови з клубом, а це на той момент було нереально. "Аль-Айн" не захотів мене не відпускати, і я розумію позицію керівництва", — заявив Ребров.

Раніше у ЗМІ була інформація, що після відходу Андрія Шевченка саме Сергій Ребров був одним із головних претендентів на крісло головного тренера збірної України.

Теги:
#Збірна України #Сергій Ребров
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