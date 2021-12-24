Ребров став рекордсменом чемпіонату ОАЕ

Українцю немає рівних поки що.

Головного тренера "Аль-Айну" Сергія Реброва вчетверте поспіль визнано найкращим тренером чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє твіттер клубу.

Це досягнення стало історичним, тому що раніше жодному фахівцю не вдавалося чотири рази поспіль у дебютному сезоні досягати подібних висот.

Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" улітку цього року. У поточному турнірі клуб українця перебуває на першому місці у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого конкурента на чотири очки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Сергій Ребров чесно зізнався, чому йому довелося покинути угорський "Ференцварош", де він працював раніше. Також легенда українського футболу повідомила, що пропозиція очолити національну команду йому справді надходила, проте довелося відмовитися через небажання клубу його відпускати посеред сезону.

На даний момент збірну України очолює Олександр Петраков, і разом із жовто-синіми зумів пробитися до раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.