Шейхи вигнали Реброва? В ОАЕ заговорили про відставку українського тренера

"Аль-Айн" посідає лише восьме місце в турнірній таблиці

У чемпіонаті ОАЕ "Аль-Айн" зазнав чергової поразки. Клуб Сергія Реброва поступився на виїзді "Шабаб Аль-Ахлі" (1:2). Після цього у соцмережах почали писати про звільнення українського фахівця. Нещодавно Ребров купив авто для ЗСУ.

Прояснив ситуацію член ради директорів "Аль-Айна" Маджід Аль Овайс.

"Інформація про звільнення тренера команди Сергія Реброва невірна. "Аль-Айн" здатний виправити турнірне становище. Ми впевнені в персоналі та гравцях і здатні вийти з ситуації, що склалася", — наводить слова Аль Овайса FanDay.

На даний момент "Аль-Айн" вже зазнав трьох поразок і посідає восьме місце у таблиці чемпіонату ОАЕ.

В Еміратах Ребров працює з 2021 року, з "Аль-Айном" виграв чемпіонат ОАЕ та Кубок ліги.