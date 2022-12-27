Шевченко йде — і я беру збірну: сенсаційне зізнання тренера

Маркевич мав очолити національну команду після Євро-2020

Зараз у мережі багато чуток, що новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров. Однак, як виявилось, національну команду мав очолювати Мирон Маркевич.

Мирон Богданович виводив "Металіст" у Лігу чемпіонів, а з "Дніпром" грав у фіналі Ліги Європи. 2010 року його було призначено головним тренером збірної України. Але за кілька місяців він подав у відставку через незгоду з рішенням Федерації футболу України позбавити "Металіст" 9 очок за нібито договірний матч проти "Карпат".

А після Євро-2020 Маркевич міг знову очолити національну команду.

"У нас була домовленість. Я заради цього і працював з УАФ п’ять років, бо була домовленість — Шевченко йде, а я тренуватиму збірну. Але не вийшло. Не знаю, які там обставини і хто був за чи проти. Мені це вже не цікаво", — цитує Маркевича FanDay.

Раніше Маркевич закликав Мірчу Луческу залишити "Динамо". Він вважає, що 77-річному румунському фахівцю варто замислитися про іншу діяльність через вік.

Нагадаємо, що син Андрія Шевченка тренуватиметься з "Тоттенхемом".