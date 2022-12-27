Украинка повторила фото Месси в постели: депутат лайкнул
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Оксана Ливач похвасталась Кубком мира
В декабре впервые в истории женская сборная Украины стала обладателем командного Кубка мира по борьбе. Наши девушки в финальной битве победили Китай.
Одна из участниц украинской сборной Оксана Ливач опубликовала фото с трофеем. На снимке спортсменка лежит в кровати с наградой.
"Доброе утро. У нас также есть кубок чемпионов мира", — написала Оксана в Instagram.
Кстати, Ливач — победительница (2019) и серебряная призерка (2020) чемпионата Европы по борьбе, бронзовая призерка ЧМ-2018, серебряная призерка Европейских игр-2019.
Фотография понравилась олимпийскому чемпиону и народному депутату Жану Беленюку.
"Вот де Месси подсмотрел идею?", – прокомментировал фото Беленюк.
Кстати, после победы на ЧМ-2022 капитан сборной Аргентины Лионель Месси сфотографировался вместе с кубком в постели.
Интересно, что фото Месси с Кубком мира побило рекорд в Instagram по количеству лайков.