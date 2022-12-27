Украинка повторила фото Месси в постели: депутат лайкнул

Оксана Ливач похвасталась Кубком мира

В декабре впервые в истории женская сборная Украины стала обладателем командного Кубка мира по борьбе. Наши девушки в финальной битве победили Китай.

Одна из участниц украинской сборной Оксана Ливач опубликовала фото с трофеем. На снимке спортсменка лежит в кровати с наградой.

"Доброе утро. У нас также есть кубок чемпионов мира", — написала Оксана в Instagram.

Кстати, Ливач — победительница (2019) и серебряная призерка (2020) чемпионата Европы по борьбе, бронзовая призерка ЧМ-2018, серебряная призерка Европейских игр-2019.

Фотография понравилась олимпийскому чемпиону и народному депутату Жану Беленюку.

"Вот де Месси подсмотрел идею?", – прокомментировал фото Беленюк.

Кстати, после победы на ЧМ-2022 капитан сборной Аргентины Лионель Месси сфотографировался вместе с кубком в постели.

Интересно, что фото Месси с Кубком мира побило рекорд в Instagram по количеству лайков.