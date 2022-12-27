На Смаженому Манхеттені: футболіст збірної України відпочиває у незвичайному місці

Дружина Владислава Кочергіна показала фото з відпустки

У багатьох європейських футбольних чемпіонатах зараз перерва. Футболісти роз’їхалися у відпустки. На відпочинку і півзахисник збірної України Владислав Кочергін. Раніше ми писали, що збірна України може отримати нового тренера.

Футболіст разом із дружиною та маленьким сином зараз в Абу-Дабі. Столицю ОАЕ Каріна Кочергіна порівняла із районом Нью-Йорка.

"Абу-Дабі — Смажений Манхеттен. Це друга назва столиці ОАЕ. І якщо зі словом смажений і так все ясно (влітку температура тут досягає показника +50 С), то Манхеттеном Абу-Дабі називають через схожість плану розташування будівель.

Проектувальники, які забудовують столицю ОАЕ, намагаються відтворити планування знаменитого нью-йоркського району. Примітно, що назв вулиць в Абу-Дабі, як і на Манхеттені, немає. Існує лише суха нумерація", — написала Каріна в Instagram.

Владислав Кочергін розпочинав кар’єру у "Дніпрі", потім п’ять сезонів відіграв за луганську "Зорю", а зараз грає за польський "Ракув". 8 вересня 2021 року дебютував у збірній України у матчі проти Чехії, вийшовши на заміну замість Андрія Ярмоленка.

Ми також повідомляли, що національну команду мав очолити Мирон Маркевич.

Раніше ми писали, що українська спортсменка повторила легендарне фото Ліонеля Мессі у ліжку.