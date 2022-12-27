Українка повторила фото Мессі у ліжку: депутат лайкнув

Оксана Лівач похвалилася Кубком світу

У грудні вперше в історії жіноча збірна України стала володарем командного Кубка світу з боротьби. Наші дівчата у фінальній битві перемогли Китай.

Одна із учасниць української збірної Оксана Лівач опублікувала фото з трофеєм. На знімку спортсменка лежить у ліжку із нагородою.

"Доброго ранку. У нас також є кубок чемпіонів світу", — написала Оксана в Instagram.

До речі, Лівач — переможниця (2019) та срібна призерка (2020) чемпіонату Європи з боротьби, бронзова призерка ЧС-2018, срібна призерка Європейських ігор-2019.

Фотографія сподобалася олімпійському чемпіону та народному депутату Жану Беленюку.

"От де Мессі підглянув ідею?" — прокоментував фото Беленюк.

Нагадаємо, що після перемоги на ЧС-2022 капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сфотографувався разом із кубком у ліжку.

Цікаво, що фото Мессі з Кубком світу побило рекорд у Instagram за кількістю лайків.