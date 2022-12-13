Патріотизм зашкалює: наші чемпіонки потужно виконали гімн України (відео)

Вперше в історії українські дівчата виграли Кубок світу з боротьби

Жіноча збірна України стала володарем командного Кубка світу з боротьби, який відбувся в американському Коралвіллі. На шляху до мрії українки перемогли Монголію (7:3) та Японію (за класифікаційними очками за рівного рахунку по сутичках 5:5). У фіналі наші дівчата були сильніші за Китай (6:4).

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Як повідомляє НОК, володарками Кубка світу у складі збірної України стали: Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушіна-Акобія (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Рижко (68 кг), Алла Бєлінська (72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

На п’єдесталі пошани наші дівчата душевно виконали гімн України.

Україна стала четвертою країною, яка вигравала Кубок світу з жіночої боротьби. Раніше це вдавалося лише Японії (11 титулів), Китаю (6) та США (1).

"Телеграф" повідомляв, що олімпійська призерка Токіо Алла Черкасова займається городом і розводить курей. Крім того, Тетяна Кіт потрапила в дивну ситуацію з недоброзичливцями.