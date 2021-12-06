Українська олімпійська чемпіонка здивувала палким танцем на пілоні (відео)

Відома українська спортсменка взяла участь у шоу.

Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені стала учасницею шоу "Україна має талант".

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі шоу.

39-річна Мерлені вирішила здивувати публіку палким танцем на пілоні під пісню Стінга Shape of my heart. Судді були в захваті від номера спортсменки та трьома "Так" вивели її в наступний етап.

Відео танцю борчихи доступне в мережі:

Зазначимо, що Мерлені є олімпійською чемпіонкою Афін (2004 рік) у ваговій категорії до 48 кг. На наступній Олімпіаді у Пекіні Ірина виграла "бронзу". Також на її рахунку три перемоги на чемпіонатах світу та дві – на чемпіонатах Європи. З 2013 року вона входить до Зали Слави Міжнародної федерації об’єднаних стилів боротьби (FILA).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що олімпійська призерка Токіо по боротьбі Алла Черкасова зізналася, що займається городом і розводить курей. Крім того, відома українська борчиня Тетяна Кіт потрапила в дивну ситуацію з недоброзичливцями. А ось олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк зізнався, що "золота" могло і не бути через безглузду ситуацію зі штанами.