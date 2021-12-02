Беленюк розповів, як його мало не зняли з Олімпіади через штани (відео)

Дивовижна історія від борця.

Борець-нардеп Жан Беленюк, який опинився в епіцентрі скандалу через можливий вихід зі збірної України одного з лідерів нашої команди Семена Новікова, розповів дивовижну історію про те, як його могли дискваліфікувати на Олімпіаді в Токіо.

Цікаву історію Жан розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі "Острів".

Беленюк, який єдиний приніс Україні золоту медаль на Олімпіаді-2020, зізнався, що цієї нагороди могло б і не бути через штани. Річ у тому, що за регламентом у кожного спортсмена має бути секундант. Через обмежену квоту тренерів перед чвертьфіналом Беленюка його наставник був залучений як секундант у Парвіза Насімова. Жан звернувся до тренерів з вільної боротьби, але всі вони були одягнені в шорти, а за регламентом секундант обов’язково повинен бути в штанах. У результаті за штанами побіг тренер-вільник Григорій Данько, який "відібрав" предмет одягу у тренера жіночої команди та врятував Беленюка перед стартом поєдинку. Зрештою Жан виграв змагання.

Раніше Жан розповів, що готовий продати свою золоту медаль заради благодійності.