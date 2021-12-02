Беленюк рассказал, как его чуть не сняли с Олимпиады из-за штанов (видео)

Удивительная история от борца.

Борец-нардеп Жан Беленюк, который оказался в эпицентре скандала из-за возможного ухода из сборной Украины одного из лидеров нашей команды Семена Новикова, рассказал удивительную историю о том, как его могли дисквалифицировать на Олимпиаде в Токио.

Забавную историю Жан рассказал во время интервью на YouTube-канале "Остров".

Беленюк, который единственный принес Украине золотую медаль на Олимпиаде-2020, признался, что этой награды могло бы и не быть из-за штанов. Дело в том, что по регламенту у каждого спортсмена должен быть секундант. Из-за ограниченной квоты тренеров перед четвертьфиналом Беленюка его наставник был задействован в качестве секунданта у Парвиза Насимова. Жан обратился к тренерам по вольной борьбе, но они все были одеты в шорты, а по регламенту секундант обязательно должен быть в штанах. В итоге за штанами побежал тренер-вольник Григорий Данько, который "отобрал" предмет одежды у тренера женской команды и выручил Беленюка перед самым стартом поединка. В итоге Жан выиграл соревнования.

Ранее Жан рассказал, что готов продать свою золотую медаль ради благотворительности.