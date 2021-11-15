"Комусь перейшла дорогу": українську чемпіонку звинуватили у шахрайстві на мільйон

З титулованою українською спортсменкою сталася дивна історія.

Українська борчиня Тетяна Кіт розповіла, що хтось у Львові намагається зіпсувати їй репутацію, розклеюючи оголошення с хибними звинуваченнями в її адрес.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Кіт повідомила, що у Львові хтось розклеює оголошення, в яких йдеться, що вона нібито не віддає боргів. Тетяна назвала цю ситуацію "приємним сюрпризом" і зізналася, що навіть не підозрює, кому вона могла "перейти дорогу".

"Хочу сказати спасибі своїм "доброзичливцям", які так старанно намагаються зіпсувати мою репутацію та пишуть всяку брехню про мене, розклеюючи ці оголошення по Львову!" — Написала Кіт, яка прикріпила кілька знімків з "підозрюваними".

27-річна Тетяна Кіт вигравала 2 "срібла" на чемпіонаті Європи з боротьби. Крім того, на її рахунку "бронза" чемпіонату світу. На жаль, на Олімпійських іграх у Токіо українка не зуміла проявити себе найкращим чином, дійшовши лише до чвертьфіналу у ваговій категорії до 57 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бронзова призерка Ігор у Токіо Алла Черкасова розповіла, що займається городом та розводить курей.