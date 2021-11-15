Рус

"Комусь перейшла дорогу": українську чемпіонку звинуватили у шахрайстві на мільйон

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
304
Тетяна Кіт Новина оновлена 15 листопада 2021, 11:45
Тетяна Кіт

З титулованою українською спортсменкою сталася дивна історія.

Українська борчиня Тетяна Кіт розповіла, що хтось у Львові намагається зіпсувати їй репутацію, розклеюючи оголошення с хибними звинуваченнями в її адрес.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Кіт повідомила, що у Львові хтось розклеює оголошення, в яких йдеться, що вона нібито не віддає боргів. Тетяна назвала цю ситуацію "приємним сюрпризом" і зізналася, що навіть не підозрює, кому вона могла "перейти дорогу".

"Хочу сказати спасибі своїм "доброзичливцям", які так старанно намагаються зіпсувати мою репутацію та пишуть всяку брехню про мене, розклеюючи ці оголошення по Львову!" — Написала Кіт, яка прикріпила кілька знімків з "підозрюваними".

27-річна Тетяна Кіт вигравала 2 "срібла" на чемпіонаті Європи з боротьби. Крім того, на її рахунку "бронза" чемпіонату світу. На жаль, на Олімпійських іграх у Токіо українка не зуміла проявити себе найкращим чином, дійшовши лише до чвертьфіналу у ваговій категорії до 57 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бронзова призерка Ігор у Токіо Алла Черкасова розповіла, що займається городом та розводить курей.

Теги:
#Боротьба #Тетяна Кіт
Пенсію знову піднімуть – обіцяють 12 разів
Гроші
Пенсія тільки зростатиме: як зміняться виплати для українців у 2021-2022 роках
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пенсію знову піднімуть – обіцяють 12 разів
Пенсія тільки зростатиме: як зміняться виплати для українців у 2021-2022 роках
Дата публікації
Категорія
Пункт вакцинації відкрили у готелі "Національний"
У Києві відкрився "парламентський" пункт вакцинації від COVID-19: що там відбувається (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Олександр Корнієнко та Олена Шуляк
Нове обличчя "Слуги народу": у партії розповіли про "спадкоємицю" Корнієнка
Дата публікації
Категорія
Ситуація на кордоні Польщі з кожним днем все більше загострюється
Навіщо Лукашенко влаштував кризу з мігрантами: у США зробили заяву про роль України
Дата публікації
Категорія
Холодна погода зміниться потеплінням
Коли потеплішає в Україні: прогноз погоди на тиждень