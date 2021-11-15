"Кому-то перешла дорогу": украинскую чемпионку обвинили в мошенничестве на миллион

С титулованной украинской спортсменкой приключилась странная история.

Украинская борчиха Татьяна Кит рассказала, что кто-то во Львове пытается испортить ей репутацию, расклеивая объявления с ложными обвинениями в ее адрес.

Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.

Кит сообщила, что в Львове кто-то расклеивает объявления, в которых говорится, что она якобы не отдает долги. Татьяна назвала эту ситуацию "приятным сюрпризом" и призналась, что даже не подозревает, кому она могла "перейти дорогу".

"Хочу сказать спасибо своим "доброжелателям", которые так усердно пытаются испортить мою репутацию и пишут всякую ложь про меня, расклеивая эти объявления по Львову!" — написала Кит, которая прикрепила несколько снимков с "подозреваемыми".

27-летняя Татьяна Кит выигрывала 2 "серебра" на чемпионате Европы по борьбе. Кроме того, на ее счету "бронза" чемпионата мира. К сожалению, на Олимпийских играх в Токио украинка не сумела проявить себя лучшим образом, дойдя лишь до четвертьфинала в весовой категории до 57 кг.

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