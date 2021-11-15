Украинская олимпийская призерша Токио разводит кур и занимается огородом

Спортсменка занимается хозяйством под Киевом.

Украинская борчиха Алла Черкасова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую награду в вольной борьбе, рассказала, чем занимается после большого успеха в Японии.

Своим комментарием по этому поводу 32-летняя спортсменка поделилася с kp.ua.

Черкасова на Олимпиаде-2020 представляла Львовскую область, но до сих пор не получила обещанной квартиры от мэра Львова Андрея Садового. Сейчас Алла вместе с семьей проживает в Боярке, под Киевом. Спортсменка призналась, что она является не медийным человеком и любит тихую, спокойную жизнь в частном доме. Кроме того, борчиха занимается домашним хозяйством: разводит кур и следит за огородом.

"Я не медийный человек. Не люблю внимания. Предпочитаю тихую гавань. Живу в частном доме. У меня куры, огород. Я обожаю, когда в доме собираются семья и друзья. Жарим шашлык, пьем чай, кушаем торт, общаемся в небольшом кругу людей до двадцати человек", — рассказала Черкасова.

Добавим, что Алла, похоже, не будет выступать в Париже на Олимпийских играх-2024. В Токио украинка взяла медаль в весовой категории до 68 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что борец-нардеп Жан Беленюк извинился перед самой титулованной украинской спортсменкой.