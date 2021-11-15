Укр

Украинская олимпийская призерша Токио разводит кур и занимается огородом

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
233
Алла Черкасова с семьей Новость обновлена 15 ноября 2021, 10:35
Алла Черкасова с семьей

Спортсменка занимается хозяйством под Киевом.

Украинская борчиха Алла Черкасова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую награду в вольной борьбе, рассказала, чем занимается после большого успеха в Японии.

Своим комментарием по этому поводу 32-летняя спортсменка поделилася с kp.ua.

Черкасова на Олимпиаде-2020 представляла Львовскую область, но до сих пор не получила обещанной квартиры от мэра Львова Андрея Садового. Сейчас Алла вместе с семьей проживает в Боярке, под Киевом. Спортсменка призналась, что она является не медийным человеком и любит тихую, спокойную жизнь в частном доме. Кроме того, борчиха занимается домашним хозяйством: разводит кур и следит за огородом.

"Я не медийный человек. Не люблю внимания. Предпочитаю тихую гавань. Живу в частном доме. У меня куры, огород. Я обожаю, когда в доме собираются семья и друзья. Жарим шашлык, пьем чай, кушаем торт, общаемся в небольшом кругу людей до двадцати человек", — рассказала Черкасова.

Добавим, что Алла, похоже, не будет выступать в Париже на Олимпийских играх-2024. В Токио украинка взяла медаль в весовой категории до 68 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что борец-нардеп Жан Беленюк извинился перед самой титулованной украинской спортсменкой.

Теги:
#Борьба #Токио-2020 #Алла Черкасова
Пункт вакцинации открыли в отеле "Национальный"
Киев
В Киеве открылся "парламентский" пункт вакцинации от COVID-19: что там происходит (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пункт вакцинации открыли в отеле "Национальный"
В Киеве открылся "парламентский" пункт вакцинации от COVID-19: что там происходит (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Александр Корниенко и Елена Шуляк
Новое лицо "Слуги народа": в партии рассказали о "наследнице" Корниенко
Дата публикации
Категория
Ситуация на границе Польши с каждым днем все больше обостряется
Зачем Лукашенко устроил кризис с мигрантами: в США сделали заявление о роли Украины
Дата публикации
Категория
Холодная погода сменится потеплением
Когда потеплеет в Украине: прогноз погоды на неделю
Дата публикации
Категория
Елена Павлова тяжело пережила утрату мужа, а затем и двух его братьев
Вдова мэра Кривого Рога Павлова сделала громкое заявление, чтобы обезопасить себя и сына (видео)