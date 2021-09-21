Беленюк извинился перед Клочковой: в чем суть скандала (видео)

Яна Клочкова не знает, почему она не нравится украинским властям.

Легендарная украинская спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова обиделась на украинские власти, которые не пригласили ее на празднование Дня независимости Украины. Извинения она получила лишь от олимпийского чемпиона Токио Жана Беленюка.

Об этом спортсменка рассказала в интервью программе "Жизнь известных людей" на 1+1.

Клочкова считает, что украинские политики относятся к бывшим спортсменам, как к обработанному материалу. Она не понимает, почему ее, четырехкратную олимпийскую чемпионку, не позвали ни на один концерт. Пловчиха отметила, что, возможно, это связанно с тем, что ее родители и сын проживают в Крыму, а она разговаривает на русском языке. Также Клочкова заявила, что перед ней в связи с этой ситуацией извинился нардеп Жан Беленюк.

"Спортсмены остаются не нужными нашей стране. Мне очень приятно, что олимпийский чемпион Жан Беленюк написал мне в личные сообщения и извинился за страну", — поведала Клочкова.

"Телеграф" напоминает, что первая олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл после того, как ее не пригласили на торжества ко Дню независимости Украины, демонстративно сменила гражданство.