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Українська олімпійська призерка Токіо розводить курей та займається городом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Алла Черкасова з сім’єю Новина оновлена 15 листопада 2021, 10:35
Алла Черкасова з сім’єю

Спортсменка займається господарством під Києвом.

Українська борчиня Алла Черкасова, яка на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову нагороду у вільній боротьбі, розповіла, чим займається після великого успіху в Японії.

Своїм коментарем із цього приводу 32-річна спортсменка поділилася з kp.ua.

Черкасова на Олімпіаді-2020 представляла Львівську область, але й досі не отримала обіцяної квартири від мера Львова Андрія Садового. Нині Алла разом із сім’єю проживає у Боярці, під Києвом. Спортсменка зізналася, що вона є не медійною персоною, а любить тихе, спокійне життя у приватному будинку. Крім того, борчиня займається домашнім господарством: розводить курей та стежить за городом.

"Я не медійна людина. Не люблю увагу. Вважаю за краще тиху гавань. Живу в приватному будинку. У мене кури, город. Я обожнюю, коли в будинку збираються сім’я і друзі. до двадцяти осіб", — розповіла Черкасова.

Додамо, що Алла, схоже, не виступатиме у Парижі на Олімпійських іграх-2024. У Токіо українка взяла медаль у ваговій категорії до 68 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що борець-нардеп Жан Беленюк вибачився перед найтитулованішою українською спортсменкою.

Теги:
#Боротьба #Токіо-2020 #Алла Черкасова
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