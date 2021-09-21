Беленюк вибачився перед Клочковою: в чому суть скандалу (відео)

Яна Клочкова не знає, чому вона не подобається українським владі.

Легендарна українська спортсменка, чотириразова олімпійська чемпіонка в плаванні Яна Клочкова образилася на українську владу, яка не запросили її на святкування 30-ї річниці Дня незалежності України. Вибачення вона отримала лише від олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюк.

Про це "Золота рибка" розповіла в інтерв’ю програмі "Життя відомих людей" на 1+1.

Клочкова вважає, що українські політики ставляться до колишніх спортсменів, як до відпрацьованого матеріалу. Вона не розуміє, чому її, чотирикратну олімпійську чемпіонку, не покликали ні на один концерт. Плавчиха зазначила, що, можливо, це пов’язано з тим, що її батьки і син проживають в Криму, а вона розмовляє російською мовою. Також Клочкова заявила, що перед нею в зв’язку з цією ситуацією вибачився нардеп Жан Беленюк.

"Спортсмени залишаються не потрібними нашій країні. Мені дуже приємно, що олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав мені і в особистому повідомленні вибачився за країну", — розповіла Клочкова.

"Телеграф" нагадує, що перша олімпійська чемпіонка з України Оксана Баюл після того, як її не запросили на урочистості до Дня незалежності України, демонстративно змінила громадянство, а вище назване свято фігуристка закуталася в стяг США.

"Телеграф" нагадує, що Беленюк після свого тріумфу в Токіо рішив розібратися в скандалі з тренерами на Олімпіаді-2020. Борець-нардеп звернув увагу на той факт, що фехтувальники отримали більшу квоту спеціалістів, ніж в інших видах спорту. Пізніше Жан отримав відповідь від міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта з приводу цієї ситуації.