"Мене, найтитулованішу спортсменку": Клочкова поскаржилася, що її не запросили на урочистості до Дня Незалежності України (відео)

Яну Клочкову не запросили на святкування 30-ї річниці Дня незалежності України.

Відома українська спортсменка, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, Яна Клочкова поскаржилася, що її не запросили на святкування 30-ї річниці Дня незалежності України.

24 серпня в Києві пройшов військовий парад, приурочений до 30-ї річниці Дня Незалежності України. На захід запросили багатьох спортсменів, а Сергій Бубка та Андрій Шевченко навіть отримали ордени з рук Володимира Зеленського. Президент НОК України був нагороджений орденом свободи, а колишній наставник збірної України з футболу удостоївся Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Яна Клочкова не була удостоєна такої честі і розповіла журналістам, що її не покликали на урочисті заходи з нагоди Дня незалежності. Причому, за словами Клочкової, в минулому році вона також потрапила в немилість.

"Мене, найтитулованішу спортсменку, не запросили. Не знаю, чому мене не запросили. Самій цікаво. Можливо, якісь особисті образи. Дуже дивно", — заявила спортсменка.

Крім того, Клочкова вважає, що така поведінка влади змушує українських спортсменів йти на радикальні кроки, як у випадку з Оксаною Баюл.