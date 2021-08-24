Укр

"Меня, самую титулованную спортсменку": Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на торжества ко Дню независимости Украины (видео)

Автор
М. Корнилов
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"Меня, самую титулованную спортсменку": Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на торжества ко Дню независимости Украины (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 15:31
Яна Клочкова

Яну Клочкову не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины.

Известная украинская спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, Яна Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины.

24 августа в Киеве прошел военный парад, приуроченный к 30-й годовщине Дня Независимости Украины. На мероприятие пригласили многих спортсменов, а Сергей Бубка и Андрей Шевченко даже получили ордена из рук Владимира Зеленского. Президент НОК Украины был награжден орденом свободы, а бывший наставник сборной Украины по футболу удостоился Ордена князя Ярослава Мудрого V ступени.

Яна Клочкова не удостоилась такой чести и рассказала журналистам, что ее не позвали на торжественные мероприятия по случаю Дня независимости. Причем, по словам Клочковой, в прошлом году она также попала в немилость.

"Меня, самую титулованную спортсменку, не пригласили. Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно", — заявила спортсменка.

Кроме того, Клочкова считает, что такое поведение властей заставляет украинских спортсменов идти на радикальные шаги, как в случае с Оксаной Баюл.

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