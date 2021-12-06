Украинская олимпийская чемпионка удивила страстным танцем на пилоне (видео)

Известная украинская спортсменка приняла участие в шоу.

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени стала участницей шоу "Україна має талант".

Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале шоу.

39-летняя Мерлени решила удивить публику страстным танцем на пилоне под песню Стинга Shape of my heart. Судьи были в восторге от номера спортсменки и тремя "Да" вывели ее в следующий этап.

Видео танца борчихи доступно в сети:

Отметим, Мерлени является олимпийской чемпионкой Афин (2004 год) в весовой категории до 48 кг. На следующей Олимпиаде в Пекине Ирина выиграла "бронзу". Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и две — на чемпионатах Европы. С 2013 года она входит в Зал Славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA).

Ранее "Телеграф" сообщал, что олимпийская призерша Токио по борьбе Алла Черкасова призналась, что занимается огородом и разводит кур. Кроме того, известная украинская борчиха Татьяна Кит угодила в странную ситуацию с недоброжелателями. А вот олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк признался, что "золота" могло и не быть из-за нелепой ситуации со штанами.