Патриотизм зашкаливает: наши чемпионки мощно исполнили гимн Украины (видео)

Впервые в истории украинские девушки выиграли Кубок мира по борьбе

Женская сборная Украины стала обладателем командного Кубка мира по борьбе, который прошел в американском Коралвилле. На пути к мечте украинки победили Монголию (7:3) и Японию (по классификационным очкам при равном счете по схватках 5:5). В финале наши девушки были сильнее за Китай (6:4).

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Как передает НОК, обладательницами Кубка мира в составе сборной Украины стали: Оксана Ливач (50 кг), Альбина Рилля (53 кг), Алина Грушина-Акобия (55 кг), Юлия Ткач-Остапчук (57 кг), Ирина Бондарь (59 кг), Ирина Коляденко (62 кг), Екатерина Зеленых (65 кг), Татьяна Сова-Рижко (68 кг), Алла Белинская (72 кг), Анастасия Осняч-Шустова (76 кг).

На пьедестале почета наши девушки душевно исполнили гимн Украины.

Украина стала четвертой страной, выигрывавшей Кубок мира по женской борьбе. Ранее это удавалось только Японии (11 титулов), Китаю (6) и США (1).

"Телеграф" сообщал, что олимпийская призерка Токио Алла Черкасова занимается огородом и разводит кур. Кроме того, Татьяна Кит угодила в странную ситуацию с недоброжелателями.