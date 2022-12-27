"Шахтер" отклонил многомиллиардное предложение по Мудрику

"Горняки" хотят больше денег

Донецкий "Шахтер" отверг первое предложение лондонского "Арсенала" по вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику в размере 55 миллионов фунтов (около 2,5 млрд гривен).

Об этом сообщает британское издание The Telegraph. По информации источника, "Арсенал" сможет заполучить игрока только улучшив свое предложение, ведь "Горняки" настроены решительно.

Чемпиону Украины за игрока национальной команды предложили около 45 миллионов евро + 20 миллионов евро возможных бонусов. The Telegraph называет сумму в 55 миллионов фунтов, однако "Горняки" хотят больше денег за 21-летнего левого вингера. К слову, сам Мудрик неоднократно заявлял, что хочет перейти именно в лондонский "Арсенал".

Накануне "Арсенал" добыл волевую победу на "Вест Хэмом" в АПЛ (3:1), а Мудрик на своей странице в Instagram опубликовал сторис, на которой он смотрит данный матч.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 10 голами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что за Мудриком выстроилась очередь из известных клубов, а вот журналист Франков считает, что "Шахтер" взял Михаила в "заложники".