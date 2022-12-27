"Катитесь вы в Азию": россию потроллили из-за "побега" из УЕФА

В ближайшие дни российский футбол может кардинально изменить свой вектор развития

Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

Соответствующий комментарий Уткина доступен на его YouTube-канале. Комментатор язвительно отметил, что не собирается переходить в АКФ, даже если российский футбол перейдет под юрисдикцию данной организации.

"У меня нет темы для открытого письма, но я открыто выскажу свою позицию. Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Я сейчас чётко принимаю это решение. Я здесь вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство. И есть ощущение, что я на этом сильно сэкономлю время", — сказал Уткин.

Напомним, РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК с 27 декабря на неопределенный срок. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом рф в АФК. К слову, все сборные и команды рф отстранены от международных соревнований по решению Международной футбольной федерации (ФИФА), которой подчиняются и УЕФА, и АКФ.

Ранее сообщалось, что ФИФА может допустить рф к отбору на ЧМ-2026, если РФС перейдет в АКФ, а УЕФА собирается удержать россию от "побега", проведя там международный турнир уже в следующем году.