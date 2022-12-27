"Котіться ви в Азію": росію потролили через "втечу" з УЄФА

Найближчими днями російський футбол може кардинально змінити свій вектор розвитку

Російський спортивний коментатор Василь Уткін висловився про потенційний перехід Російського футбольного союзу (РФС) до Азійської конфедерації футболу (АКФ).

Відповідний коментар Уткіна доступний на його YouTube-каналі. Коментатор зазначив, що не збирається переходити до АКФ, навіть якщо російський футбол перейде під юрисдикцію цієї організації.

"Я не маю теми для відкритого листа, але я відкрито висловлю свою позицію. Хлопці, котіться ви в Азію, а я залишаюся в УЄФА. Я зараз чітко приймаю це рішення. Я тут виріс, я люблю ці команди, цей світ та простір. І є відчуття, що я на цьому сильно зекономлю час", — сказав Уткін.

Нагадаємо, РФС ухвалив рішення перенести голосування виконавчого комітету з питання про вихід з УЄФА та перехід до АФК з 27 грудня на невизначений термін. Перенесення пов’язані з необхідністю проведення додаткових консультацій, зв'язаних з потенційним переходом рф в АФК. До речі, всі збірні та команди росії відсторонені від міжнародних змагань за рішенням Міжнародної футбольної федерації (ФІФА), якій підпорядковуються і УЄФА, і АКФ.

Раніше повідомлялося, що ФІФА може допустити рф до відбору на ЧС-2026, якщо РФС перейде в АКФ, а УЄФА збирається утримати росію від "втечі", провівши там міжнародний турнір вже наступного року.