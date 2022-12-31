В битву за Мудрика вступил еще один большой клуб

Украинский футболист заинтересовал уже два лондонских суперклуба

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Таким образом, "Синие" могут попытаться перехватить игрока сборной Украины у "Арсенала".

Об этом сообщает The Guardian. По информации источника, 21-летний Мудрик заинтересовал лондонцев из-за травмы албанского нападающего Армандо Брои, который порвал крестообразные связи, выбыв до конца текущего сезона.

"Челси" подпишет форварда РБ "Лейпциг" Кристофера Нкунку, однако "Синим" все еще необходимо усиление в атаке, поэтому их взор пал на быстрого и техничного Мудрика, за которым всерьез "охотится" "Арсенал". "Канониры" уже сделали "Горнякам" предложение по игроку в 55 миллионов фунтов с учетом бонусов, однако дончан не устроила эта сумма.

В первой части сезона 2022/23 Мудрик забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 18 официальных играх на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что за Мудриком активно следят топ-клубы Европы. К слову, журналист Артем Франков считает, что "Шахтер" взял игрока в "заложники", а потому долгожданный трансфер талантливого футболиста в Европу может и не состояться.