Азия или Европа? В россии определились с будущим футбола

Российский футбол остается в Европе как минимум до марта 2023 года

Российский футбольный союз (РФС) не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на фоне слухов о возможном участии сборной рф от Азии в отборе на ЧМ-2026.

Соответствующий вопрос рассматривался на Исполкоме РФС, передает "Чемпионат". Сообщается, что в россии будет создана рабочая группа, которая изучит вопрос перехода рф из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в АФК, все его плюсы и минусы.

Данная группа должна определить целесообразность перехода российского футбола в Азию до марта 2023 года. Весной в россии примут окончательное решение по этому вопросу.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что в россии хотят сохранить свое членство в УЕФА.

"Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся", – цитирует Дюкова РИА-Спорт.

Напомним, РФС рассматривает вопрос перехода в АФК из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) против российских клубов и сборных на международной арене. Российские чиновники считают, что переход в Азию даст возможность им вернуться в футбольную семью, однако на самом деле все обстоит иначе.