Почему умер Пеле: названа причина смерти легенды футбола

Трехкратный чемпион мира долгое время боролся с неизлечимой болезнью

Один из величайших футболистов в истории Пеле умер в возрасте 82 лет. Последние дни жизни бразилец провел в клинике "Альберт Эйнштейн" города Сан-Паулу.

Пеле долгое время серьезно болел. С 2021 года он боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. К сожалению, в какой-то момент организм легенды футбола перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022 года бразилец оказался в госпитале, а в конце декабря он попрощался с родными и близкими.

Официальную причину смерти Пеле назвали в больнице.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (20:27 по киевскому времени. – ред.) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента", — цитирует официальный релиз медицинского учреждения sport.ua.

Кстати, единственный частный музей Пеле — был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший ЧМ в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.