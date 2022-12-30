Покойся с миром, Король! Шевченко отреагировал на смерть Пеле

Знаменитый украинский футболист выразил соболезнования семье Пеле

Бывший форвард сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на смерть Пеле. Легендарный бразилец умер после продолжительной борьбы с неизлечимой болезнью.

"Ваше наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей вашей семье. Покойся с миром, Король", – написал Шевченко в Twitter.

Пеле сражался с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки с 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, однако впоследствии его организм перестал реагировать на нее, а болезнь не отступила. Из-за этого состояние легенды футбола постепенно ухудшалось. 29 ноября 2022 года во время ЧМ в Катаре Пеле был госпитализирован. Дочь трехкратного чемпиона мира в начале декабря рассказывала, что ее отец также подхватил инфекцию в легких.

Кстати, единственный частный музей Пеле — был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший ЧМ в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.