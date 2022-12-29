Нет ничего, кроме боли и страха: что говорил Пеле о войне в Украине

Король футбола просил путина остановить войну

Величайший футболист в мировой истории бразилец Пеле покинул наш мир 29 декабря. Королю футбола было 82 года. Даже будучи тяжело больным, Пеле следил за ситуацией в Украине. Бразилец просил российского диктатора остановить войну.

"Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, безнравственный, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий.

Я прожил восемь десятилетий, в ходе которых видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать.

Когда мы встречались в прошлом и обменивались широкими улыбками, долго жали друг другу руки, я никогда не думал, что мы окажемся так далеки друг от друга. Возможность остановить этот конфликт — в ваших руках. В тех же руках, что я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году", – написал Пеле открытое письмо путину. Увы, диктатор не прислушался к просьбе легендарного футболиста.

Ранее мы писали, что в Луганске существовал уникальный музей Пеле. Но его основателя взяли в плен боевики.