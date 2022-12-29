Немає нічого, крім болю та страху: що говорив Пеле про війну в Україні

Король футболу просив путіна зупинити війну

Найкращий футболіст у світовій історії бразилець Пеле залишив наш світ 29 грудня. Королю футболу було 82 роки. Навіть, будучи важко хворим, Пеле стежив за ситуацією в Україні. Бразилець просив російського диктатора зупинити війну.

"Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, аморальний, невиправданий і не приносить нічого, окрім болю, страху, жаху та страждань.

Я прожив вісім десятиліть, у ході яких бачив війни та промови лідерів, сповнені ненависті в ім’я безпеки їхнього народу. Ми не можемо повертатись у цей час, ми повинні еволюціонувати.

Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися широкими усмішками, довго жали один одному руки, я ніколи не думав, що ми будемо так далекі один від одного. Можливість зупинити цей конфлікт у ваших руках. У тих же руках, що я тиснув у Москві під час нашої останньої зустрічі у 2017 році", – написав Пеле відкритий лист путіну. На жаль, диктатор не прислухався до прохання легендарного футболіста.

Раніше ми писали, що у Луганську існував унікальний музей Пеле. Але його засновника взяли в полон бойовики.