Власник музею Пеле у Луганську: "Бойовики три дні тримали мене у підвалі"

Микола Худобін відкрив в Україні приватний музей Короля футболу

Король пішов... 29 грудня помер Пеле. Легенді футболу було 82 роки. Про нього багато написано та сказано, але мало хто знає, що в Україні був музей, присвячений бразильському форварду.

Перед стартом Євро-2012 український колекціонер Микола Худобін відкрив у Луганську перший у світі приватний музей Пеле. Публіці на огляд було представлено понад 3000 експонатів, які Худобін збирав понад 40 років. Автографи та книги, поштові марки та монети, футболки та вимпели – все, що так чи інакше пов’язане з ім’ям Пеле. Сам Худобін тричі зустрічався із Королем футболу.

На жаль, доля музею сумна. 2014 року сепаратисти захопили владу в Луганській області, а сам Худобін побував у полоні у бойовиків.

"Приїхали до мене додому зі зброєю, забрали мене. Посадили до підвалу, катували. Три дні не давали ні води, ні їжі. Били, в рот дуло автомата пхали. Загалом, надивився, натерпівся", – розповідав Худобін в інтерв’ю "Футбол" 24".

Худобін згадував, що його відправили до камери, де його всі впізнали: "Хтось читав про мене, хтось бачив по телевізору. І всі сказали, хто я. І що чіпати мене навіть пальцем не можна... На третій день привезли мене додому. Може, в Інтернеті прочитали хто я. Вибачилися, щоправда, але загрозливо".

Наразі музей у Луганську закрито. Експонати Худобін врятував.

Зазначимо, футбольний клуб "Сантос" вже у грудні розпочав підготовку до похорону легенди. На домашній арені клубу в центрі поля встановили великий намет, в якому розмістили золоту труну із зображенням Пеле з боків.