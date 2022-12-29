Владелец музея Пеле в Луганске: "Боевики три дня держали меня в подвале"

Николай Худобин открыл в Украине частный музей Короля футбола

Король ушел… 29 декабря умер Пеле. Легенде футбола было 82 года. О нем много написано и сказано, но мало кто знает, что в Украине был музей, посвященный бразильскому форварду.

Перед стартом Евро-2012 украинский коллекционер Николай Худобин открыл в Луганске первый в мире частный музей Пеле. Публике на обозрение было представлено более 3000 экспонатов, которые Худобин собирал более 40 лет. Автографы и книги, почтовые марки и монеты, футболки и вымпелы – все, что так или иначе связано с именем Пеле. Сам Худобин трижды встречался с Королем футбола.

Увы, судьба музея печальна. В 2014 году сепаратисты захватили власть в Луганской области, а сам Худобин побывал в плену у боевиков.

"Приехали ко мне домой с оружием, забрали меня. Посадили в подвал, пытали. Три дня не давали ни воды, ни еды. Били, в рот дуло автомата совали. В общем, насмотрелся, натерпелся", – рассказывал Худобин в интервью "Футбол 24".

Худобин вспоминал, что его отправили в камеру, где его все узнали: "Кто-то читал обо мне, кто-то видел по телевизору. И все сказали, кто я. И что трогать меня даже пальцем нельзя… На третий день привезли меня домой. Может, в Интернете прочитали, кто я. Извинились, правда, но угрожающе".

Сейчас музей в Луганске закрыт. Экспонаты Худобин спас.

Отметим, футбольный клуб "Сантос" уже в декабре начал подготовку к похоронам легенды. На домашней арене клуба в центре поля установили большую палатку, в которой разместили золотой гроб с изображением Пеле по бокам.