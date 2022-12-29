Помер у колі рідних: опубліковано останнє фото Пеле

Легенда футболу встиг попрощатися із сім’єю

Келі Насіменто, дочка бразильського футболіста Пеле, який помер у четвер, 29 грудня, зворушила мережу, ймовірно, останнім знімком батька.

Відповідний пост Келі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото рідні та близькі тримають "Короля футболу" за руки.

"Все у нашому житті завдяки тобі. Ми нескінченно любимо тебе. Спочивай з миром", — написала дочка легендарного футболіста.

Дочка Пеле Келі Насименто опублікувала останнє фото з батьком

Крім того, сім’я Пеле опублікувала офіційну заяву після смерті триразового чемпіона світу.

"Натхнення та любов ознаменували подорож короля Пеле, який сьогодні мирно помер. У своїй подорожі Едсон зачарував світ своїм спортивним генієм, зупинив війну, проводив громадські роботи по всьому світу та поширював те, що, на його думку, було ліками від усіх наших проблем: любов.

Його послання сьогодні стає спадщиною майбутніх поколінь. Кохання, кохання і ще раз кохання, назавжди", — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Пеле в Facebook.

Нагадаємо, Пеле з 2021 року боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки. На жаль, у якийсь момент організм легенди футболу перестав реагувати на лікування. У листопаді 2022 року бразилець опинився у шпиталі, а наприкінці грудня він попрощався з рідними та близькими.

Рідний клуб триразового чемпіона світу "Сантос" розпочав підготовку до похорону Пеле ще за життя легендарного футболіста. Крім того, бразильський клуб змінить емблему на честь Пеле.