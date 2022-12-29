Умер в кругу родных: опубликовано последнее фото Пеле

Легенда футбола успел попрощаться с семьей

Кели Насименто, дочь бразильского футболиста Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря, растрогала сеть, вероятно, последним снимком отца.

Соответствующий пост Кели опубликовала на своей странице в Instagram. На фото родные и близкие держат "Короля футбола" за руки.

"Все в нашей жизни благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", — написала дочь легендарного футболиста.

Дочь Пеле Кели Насименто опубликовала последнее фото с отцом

Кроме того, семья Пеле опубликовала официальное заявление после смерти трехкратного чемпиона мира.

"Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своём путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь.

Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и ещё раз любовь, навсегда", — гласит сообщение на официальной странице Пеле в Facebook.

Напомним, Пеле с 2021 года боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. К сожалению, в какой-то момент организм легенды футбола перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022 года бразилец оказался в госпитале, а в конце декабря он попрощался с родными и близкими.

Родной клуб трехкратного чемпиона мира "Сантос" начал подготовку к похоронам Пеле еще при жизни легендарного футболиста. Кроме того, бразильский клуб поменяет эмблему в честь Пеле.