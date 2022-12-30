Так забивал только он: лучшие голы "Короля футбола" Пеле (видео)

Легендарный футболист забивал голы на любой вкус

В четверг, 29 декабря, умер один из величайших футболистов в истории Пеле. Он забил больше тысячи голов в карьере, многие из которых неповторимы.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку голов великого игрока, который навсегда вписал свое имя в историю футбола и спорта. "Король футбола" обладал невероятной техникой и шикарным ударом, на поле он мог делать все.

Пеле является единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Бразилец был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета (МОК).

Самые красивые голы Пеле:

Некоторые голы Пеле не попали на видео, однако специалисты с помощью графики сумели воплотить эти взятия ворот в жизнь. К примету, вот такую красоту бразилец забил в ворота "Ювентуса".

За свою богатую карьеру "Король футбола" забил 1289 голов в 1363 играх. На официальном уровне считается, что у Пеле 757 голов (680 за клуб и 77 за сборную) в 812 играх.

Голы Пеле в США

Пеле также был блестящим дриблером.

Ранее "Телеграф" сообщал, как звезды футбола отреагировали на смерть Пеле.

Напомним, Пеле хотел добиться мира в Украине. Он даже написал письмо президенту рф владимиру путину.