Так забивал только он: лучшие голы "Короля футбола" Пеле (видео)
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Легендарный футболист забивал голы на любой вкус
В четверг, 29 декабря, умер один из величайших футболистов в истории Пеле. Он забил больше тысячи голов в карьере, многие из которых неповторимы.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку голов великого игрока, который навсегда вписал свое имя в историю футбола и спорта. "Король футбола" обладал невероятной техникой и шикарным ударом, на поле он мог делать все.
Пеле является единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Бразилец был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета (МОК).
Самые красивые голы Пеле:
Некоторые голы Пеле не попали на видео, однако специалисты с помощью графики сумели воплотить эти взятия ворот в жизнь. К примету, вот такую красоту бразилец забил в ворота "Ювентуса".
За свою богатую карьеру "Король футбола" забил 1289 голов в 1363 играх. На официальном уровне считается, что у Пеле 757 голов (680 за клуб и 77 за сборную) в 812 играх.
Пеле также был блестящим дриблером.
Ранее "Телеграф" сообщал, как звезды футбола отреагировали на смерть Пеле.
Напомним, Пеле хотел добиться мира в Украине. Он даже написал письмо президенту рф владимиру путину.