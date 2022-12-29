"Пеле вечен": футбольный мир прощается с "Королем"

Бразилец был не просто выдающимся футболистом, он был иконой спорта

В четверг, 29 декабря, не стало легендарного бразильского футболиста Пеле. Футбольный мир и не только со слезами на глазах прощается с трехкратным чемпионом мира по футболу, одним из лучших спортсменов XX века.

Новоиспеченный чемпион мира по футболу Лионель Месси на своей странице в Instagram коротко отреагировал на смерть "Короля футбола". Аргентинец ограничился лишь парой слов: "Покойся с миром, Пеле".

"Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности семье сеньора Пеле. Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.

Он — вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле", — написал Криштиану Роналду в Instagram.

"До Пеле десятка была просто числом". Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни.

Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение.

Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию ощущаемой. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен", — написал Неймар в Instagram.

"Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто", — написал Килиан Мбаппе в Instagram.

Напомним, Пеле умер от последствий рака толстой кишки. Семья и близкие до последнего поддерживали легенду футбола, находясь рядом с ним.

Отметим, "Король футбола", находясь в тяжелом состоянии, выступал за мир в Украине. Для этого он написал открытое письмо президенту рф владимиру путину.